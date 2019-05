USAs on inflatsioon mõõdukas, Trump teeb Fedile ettepanekuid

USA Föderaalreservi juht Jerome Powell pidamas kõned New Yorgi majandusklubis 2018. aasta novembris. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

USA tarbijahinnad tõusid aprillis mõõdukalt, nii et baasinflatsioon jäi varasemale tasemele, mis jätab Föderaalreservile võimaluse intressimäärad vähemalt mõneks ajaks muutmata jätta, vahendab Reuters.

USA tarbijahinnaindeks tõusis aprillis eelmise kuuga võrreldes 0,3% ning tõusu vedasid bensiini, üüri ja raviteenuste hinnatõus. Aasta lõikes tõusid tarbijahinnad 2,0%, kui märtsis oli see näitaja olnud 1,9%.

Reutersi poolt küsitletud analüütikud ootasid aprilli tarbijahindade kasvuks keskmiselt 0,4% ning aasta lõikes 2,1%.

Baastarbijahinnaindeks, kust on välja jäetud suurema kõikumisega toidu- ja energiahindade mõju, tõusis aprillis 0,1%, kui riiete hinnad langesid teist kuud järjest. Selline baastarbijahinnaindeks on kerkinud nüüd 0,1% võrra kolmel viimasel kuul järjest.

Reuters toob välja, et head inflatsiooninäitajad võivad samas suurendada Valge Maja poolset survet Föderaalreservile, et see intressimäärasid alandaks. USA president Donald Trump on Föderaalreservi korduvalt kritiseerinud kitsendava rahanduspoliitika pärast, väites, et inflatsioon on liiga madal.

Seda näitas ka Trumpi reedene sõnum Twitteris, kus ta sõnas: “Suurepärane tarbijahinnaindeks tuli just välja. Väga hea, väga madal inflatsioon! Meil on suurepärane võimalus “tõeliselt rokkida!” Head näitajad igal pool.”

Eelmisel nädalal jättis Föderaalreserv intressimäärad muutmata ning andis signaali, et ei soovi rahapoliitikat lähiajal muuta. Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles, et tema arvates võivad madalad inflatsiooninäitajad osutuda lühiajalisteks.

Föderaalreserv, millel on 2%-line inflatsioonieesmärk, jälgib oma rahapoliitika loomisel teistsugust näitajat, nimelt isiklike tarbimiskulutuste baashinnaindeksit. Selle näitaja järgi oli inflatsioon märtsis aasta baasil viimase 14 kuu madalaim ehk 1,6% ning veebruaris 1,7%.