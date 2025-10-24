Suri Heldur Meerits

Pärast pikka rasket haigust lahkus neljapäeval 66aastaselt meie seast ettevõtja ja filantroop Heldur Meerits, teatas tema perekond.
- Heldur Meerits
- Foto: Andras Kralla
Tema surmast teatas meediale Meeritsate perekond, kirjutab ERR.
“Heldur oli üks Hansapanga ja Audentese erakooli asutajaid ning kuni lahkumiseni ka LHV Groupi nõukogu liige. Ta panustas aktiivselt paljude ettevõtete ja heategevusorganisatsioonide tegevusse,” seisis teates.
Heldur Meerits
töötas Eesti Pangas aastatel 1989–1991 osakonnajuhatajana ja 1995–1997 asepresidendina. Ta oli aastatel 1995–2002 peaministri büroo majandusnõunik.
Meerits jõudis järjepidevalt Äripäeva Rikaste TOPi. Tänavuses värskes edetabelis
hindas Äripäev tema vara väärtuseks 68,2 miljonit eurot, paigutades ta TOPis näiteks ettepoole Joakim Heleniust, Jüri Käod ja Tiit Pruulit.
Tänavu 17. septembril eetrisse läinud saates “Tippkohtumine” rääkis Meerits lähemalt oma osaluse müügist Porto Francos ning ka sellest, kuidas on viimastel aastatel andnud ettevõtete juhtimise edasi poegadele.
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Oktoobri alguses kirjutas Meerits vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele
, mis on tema jaoks koduomavalitsuses kõige tähtsam majandusteema, millest poliitikud (tegelikult) rääkima peaksid.
Heldur Meeritsa ärasaatmine toimub reedel, 31. oktoobril kell 14.00 Lillepaviljonis, kuhu on oodatud kõik sõbrad, tuttavad ja omaksed.
