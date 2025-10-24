Incapi kolmandas kvartalis realiseerusid väljakutsed täie rauaga

Soome elektroonikatootja Incap avaldas kolmanda kvartali kahanenud tulemused. Ettevõtte juhi Otto Puki sõnul oli see ootuspärane ja tulevik paistab positiivsem, kuid aktsia hind reageeris koheselt langusega.
Elektroonikatööstuse Incapi president Otto Pukk ütles, et Incap ei muretse liialt USA tollitariifide pärast ja näevad seda pigem isegi ärivõimalusena, sest ettevõte omab muuhulgas Ühendriikides tehast.
Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.