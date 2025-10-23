USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti

Euroopa Liit leppis neljapäeval kokku uues sanktsioonide paketis Venemaa vastu, mis sihib eelkõige Moskva niinimetatud varilaevastikku ehk tankereid, millega püütakse vältida naftaekspordi piiranguid, ning keelab Vene veeldatud maagaasi (LNG) impordi.
Riigireetmises süüdistatav Eesti poliitik Dmitri Roots omab Venemaal ettevõtet, millega ta hoiab kontakti isegi vanglas viibides, väidavad Äripäeva sõsarleht Delovõje Vedomosti ja The Insider. Ettevõte toodab seadmeid LNG-tankeritele, on USA sanktsioonide all ja tema klientide hulgas on ka Venemaa allveelaevade tootja.
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.