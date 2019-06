Analüütikud on Tesla suutlikkuse osas erinevatel arvamustel

Tesla Model 3 Bostoni autosalongis. Foto: EPA-EFE/CJ GUNTHER

Tesla aktsia tõusis tänase kauplemispäeva alguses ligikaudu 3%, kuid mõne tunni pärast läks aktsia miinusesse, kuna analüütikud on ikka veel eri meelt selles osas, kas firma suudab ikka selliste tarnete- ja tootmisnumbriteni jõuda, mida Tesla tegevjuht Elon Musk teisipäevasel aktsionäride üldkoosolekul välja tõi, vahendab Reuters.

Musk ütles teisipäeval aktsionäridele, et Tesla on aasta lõpu tootmismahtude eesmärgini jõudmise osas graafikus ning on „hea võimalus jõuda rekordilise kvartalini igal tasemel.“