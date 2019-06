Corona õlle tootja USAs tõstis kasumiprognoosi – aktsia +5%

Corona õlle pudelid Londonis. Foto: EPA/HANNAH MCKAY

Constellation Brands teatas reedel oodatust paremast kvartalitulemusest ning tõstis oma terve aasta kasumiprognoosi tänu tugevale nõudlusele Modelo Especiali ja Corona Premier õllede järele, vahendab Reuters. Firma aktsia tõusis New Yorgi börsil 4,7% 197,11 dollarini.

Constellation Brands on lisanud oma tootevalikusse rohkem Mehhiko õllesid ning viimastel kvartalitel ka käsitööõllesid, et katta noorte tarbijate nõudlust. See on aidanud firmal käivet kasvatada, isegi kui õlle nõudlus maailmas kahaneb.