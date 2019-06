Silvano vähendab aktsiakapitali

Seoses aktsiakapitali vähendamisega teeb Silvano aktsionäridele väljamakseid 10 senti aktsia kohta.

Silvano pesupood Kristiine keskuses Foto: Meeli Küttim

Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus seda saada, fikseeritakse 4. juuli tööpäeva lõpu seisuga. Sealjuures on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 3. juuli, mis tähendab, et alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid ostnud isik õigustatud saama väljamakset aktsiakapitali vähendamise eest, vaid väljamakse tehakse müüjale.