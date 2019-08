Panin veidi raha isiklikku pensionifondi

Märtsis magasin maha Berkshire Hathaway aktsia ostukoha, kui aktsia maksis pisut alla 200 dollari ja lasin võimalusel tuulde lennata. Praegu on Berkshire` aktsia oma 224 dollari kõrgusest tipust 12 protsenti langenud ja nii läks ostuplaan käiku.

Kasutasin ostukohta, et täiendada oma pikaajalist Berkshire'i positsiooni. Foto: Scanpix

Uurisin kõigepealt, miks aktsia kukkunud on. Berkshire' aktsiat on langetanud viimase kvartali tulemused, mille kohaselt oli tegevuskasum 7,6 miljardit dollarit, mis oli 11% väiksem kui eelmise aasta samal perioodil – 8,4 miljardit. Nõrgema tulemuse põhjustas esiteks sissetulekute vähenemine kindlustusharus 353 miljonile dollarile. Näiteks kandis autokindlustaja Geico kaotusi ja pidi kasvatama kulusid töötajatele ja reklaamile. Teine põhjus on aeglustuv majandus ja kolmas kaubandussõda. Mais ütles Buffett CNBS-le, et USA ja Hiina kaubandussõda on kogu maailmale halb ning kindlasti halb ka kõigele, mida Berkshire Hathaway omab.