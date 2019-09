Danske üritab investoreid võita uue võlakirjaga

Danske Bank, mis seisab 200 miljardi euro suuruse rahapesuskandaali keskmes, üritab leida investorite toetust uute võlakirjadega. Foto: Andras Kralla

Danske Bank üritab konkurente edestada, pakkudes tootlusnäljas investoritele uusi võlakirju, mis võiksid viia tähelepanu panga senistelt skandaalidelt kõrvale, kirjutab Bloomberg.

200 miljardi euro suuruse rahapesuskandaali keskmes Danske Bank pingutab märkimisväärselt, et väljastada allutatud võlakirju (senior non-preferred bonds), vaatamata sellele, et Skandinaavia konkurendid sarnaste sammude ees kõhklevad. Selline võlaklass on ühest küljest oluline, et vastata Euroopa regulatsioonidele ja kaitsta maksumaksjaid finantskriisi eest, ent on teisalt vastupandamatu investoritele, kes on seni takerdunud negatiivsete intresside keskkonnas rahuldava tootluse teenimisega. Danske Banki pakutavate allutatud võlakirjade omanikud saaksid kriisi korral raha kätte pärast eelisvõlakirjade omanikke.