SEB rahapesuga on seotud 194 nime, enamus Eestist

SEB teatas, et Rootsi televisiooni valduses on 194 kahtlast nime, kelle must raha võis Balti, peamiselt Eesti harust läbi voolata, kuid panga kinnitusel oldi nendest juba varem teadlikud ning enamik kliendisuhteid on lõpetatud.

„Nimed, mis Rootsi televisioon meile kontrollimiseks esitas, on juba meie hindamise alt läbi käinud ega tule meile üllatusena,“ seisab SEB teates.