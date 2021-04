Coop Pank on hoogsalt kinnisvara müünud

Coop Pank omab mitut kinnisvaraobjekti, mida plaanitakse tulevikus müüa. Foto: Liis Treimann

Coop Panga aktsionäride koosolekul toodi välja, et pank omab Eestis viit kinnisvaraobjekti ning lisaks pooleli olevat kortermaja Riias.

Coop Panga tütarettevõte ASi Martinoza kaudu omatakse Eestis viit kinnisvaraobjekti, kuid alates aastast 2017 on majandusaasta aruande järgi müüdud üle 109 kinnisvaraobjekti. Lisaks tõi ettevõtte juht Margus Rink välja, et pangal on teinegi tütarettevõte, mille kaudu omatakse ka Riias ühte kinnisvaraobjekti, mis oli seotud mõni aasta tagasi toimunud Maxima varinguga.