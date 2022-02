Minu kalaaktsiat ähvardab uus kasvav risk

Ei ole saladus, et minu portfellis on olulisel kohal kalatootja Lerøy Seafood, kuid on võimalik, et tulevikus võib minu positsioon olla löögi all – nimelt on turule tulemas taimsetel saadustel põhinevad kalatooted.