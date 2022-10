Maagaasi hind vajus alla 100 euro taseme

Energiakaupleja: on täiesti olemas stsenaarium, et energia hind kukub

Võimalik on selline stsenaarium, et kogu talv tuleb pehme, tuuline ja soe, mahutid on täis ning sellisel juhul gaasi hind kukub, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.