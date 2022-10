Ameeriklased prognoosivad järgmise aasta inflatsiooniks 5%

USA elanikud prognoosivad järgmise 12 kuu inflatsiooniks 5%. Foto: EPA

Michigani ülikooli küsitluse põhiselt prognoosivad USA elanikud järgmise 12 kuu inflatsiooniks 5%, mis on septembri prognoosist kõrgem, vahendab Bloomberg. Samal ajal tarbijausaldusindeks kerkis viimase kuue kuu kõrgeimale tasemele 59,9 punkti peale, mis ületas ka 59,6 punkti suurust ootust, mis on viimase kuue kuu kõrgeim tase.

Michigani ülikooli küsitluse järgi ootavad ameeriklased, et järgmise viie kuni kümne aasta jooksul jääb inflatsioonimäär keskmiselt 2,9% juurde aastas, võrreldes eelmisel kuul prognoositud 2,7% suuruse pikaajalise inflatsiooniootusega. 2023. aasta osas prognoosivad ameeriklased, et inflatsioon on 5%, võrreldes septembri küsitluse 4,7% tasemega. Järgmise aasta inflatsiooniootuse tõus on uuringu läbiviijate selgitusel põhjustatud taas kallinenud bensiinihind.

