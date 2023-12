Artikkel

Oslo börsil löövad lupsu lõheaktsiad

Lõhe on üks Norra börsi sümboleid. Foto: Mowi

Norra on punase kasvanduskala tootmise pioneer ja kasvanduslõhe suur propageerija – norralaste suur teene on näiteks see, et lõhefileest on saanud populaarne sushi koostisosa. Norra on ise ka suur kalakasvataja: näiteks tuli mullu üle poole maailmas kasvatatud lõhest Norra fjordidesse ja rannikumerre paigutatud suurtest kasvandusbasseinidest.

Sestap ei ole tegelikult üldse juhus, et Oslo börsi hõlma all on ka lõhega kauplemise börs nimega Fish Pool, kus mõõdetakse hindu nii kohalikus vääringus kui ka eurodes.

Fish Pool Index (FPI) Oslo kalabörsi indeks Kajastab roogitud lõhe kolme kaaluklassi – 3–4 kg, 4–5 kg ja 5–6 kg – iga nädala kaalutud keskmist spot-hinda. Turul tähtis hinna­indikaator.

Samuti pole juhus, et just Oslo börsi on valinud noteerimise kohaks paljud lõhekasvajatad. Kohalikud kasvatajad, loomulikult, aga näiteks ka Fääri saarte kasvataja Bakkafrost ei teinud IPOt mitte Kopenhaagenis, vaid just nimelt Oslos – kohas, kus investorid lõheäri tunnevad ja selle eripärasid mõistavad.