Krüptovahendaja elu muutub raskemaks: vabadus ei tähenda anarhiat

Krüptokogukonna esindaja ja BananaCorpi kaasasutaja Sander Gansen hoiatas, et valdkonda ei saa kohelda monoliitse plokina. “Kui te panete kõik ühte hunnikusse ja siis hakkate seda samade reeglite järgi reguleerima, kas see pole nagu iseendale jalga tulistamine?” küsis ta. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Krüptovahendusteenust pakkuvate ettevõtete elu läheb Eestis märgatavalt keerulisemaks ning ainuüksi tegevuse alustamine maksab peagi paarkümmend tuhat eurot.

"Krüptotööstus peab mõistma, et vabadus ilma vastutuseta on lihtsalt anarhia. Me ei saa lubada, et innovatsiooni nimel ohverdatakse finantsturgude stabiilsus," kirjeldas finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler krüpotovaldkonnas nähtavat probleemi.

Ürituse korraldasid Eesti Digivara Liit, Eesti Web3 Koda ja LEXTALi advokaadibüroo.

Suurema stabiilsuse loomise käigus muutub muu hulgas krüptovahendajaks hakkamine keerulisemaks. Näiteks tuleb valdkonnas tegutseda soovijal peagi ainuüksi litsentsimisprotsessi alustamise eest tasuda ligikaudu 20 000 eurot.

“Mina usun ainult eurodesse,” märkis Kessler. Pärast ürituse kuulajate naerupahvakat selgitas ta, et odavama tasu korral tähendaks litsentsimine finantsinspektsioonile rahalist kaotust. “Aga kui oled valmis selle summa tasuma, oled väga oodatud, Sir! Kellade ja viledega!”

Terad eraldatakse sõkaldest