Tagasi 20.05.25, 15:03 Otse kell 18: Everaus tutvustab ettevõtet ning 11% intressiga võlakirju Täna kell 18 tasub naasta Äripäeva veebi, et vaadata üle kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara tulevikuplaane ning tutvuda ja küsida uute võlakirjade kohta.

Ülekande vahendusel tutvustatakse tänavu 10. sünnipäeva tähistava Everaus Kinnisvara senist arengut ning avatakse plaane tulevikuks. Arutletakse Everaus Kinnisvara investorite, klientide ja sõpradega ettevõtte hetkeseisust, arendusplaanidest ja lähituleviku suundadest.

Lisaks pakub Everaus esmakordselt avalikult kaubeldavaid võlakirju Nasdaq Balti First North võlakirjade nimekirjas. Võlakirjad pakuvad 11% aastaintressi ning maksed on kvartaalsed.

Everaus Kinnisvara on mitmekesise portfelliga arendaja – arendusprojektide seas on ridaelamud, paarismajad, kortermajad, büroohooned, stock-office’id ja minilaod. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendatakse riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidega ning jäetakse ettevõtte enda omandisse.