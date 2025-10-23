Kvantarvutite aktsiad said USA valitsuse huvist tugeva tõuke

USA kaubandusminister Howard Lutnick on varasemalt märkinud, et valitsus peaks saama ettevõtte tõusust osa, kuna antud on nii rahalist tuge kui märk kindlusest.
Foto: SIPA/Scanpix
Ettevõtted nagu IonQ, Rigetti Computing ja D-Wave Quantum arutavad võimalust lubada valitsusel saada nende aktsionäriks osana kokkulepetest, millega eraldatakse riiklikku toetust lootustandvatele tehnoloogiaettevõtetele, ütlesid asjaga kursis olevad allikad. Ka teised firmad, näiteks Quantum Computing ja Atom Computing, kaaluvad sarnaseid lahendusi.
Kvantarvutitega seotud aktsiad tõusid kolmapäeval järsult pärast seda, kui Nvidia tegevjuht Jensen Huang andis GTC Pariisi arendajate konverentsil tehnoloogia arenguväljavaadetele optimistliku hinnangu.
Viimase poole aasta jooksul mitmesajakordselt kallinenud kvantarvutuste aktsiad kukkusid eelmisel nädalal järsult, kui Nvidia tegevjuht väljendas tehnoloogiamessil CES oma pessimismi nende senise arengu üle.
