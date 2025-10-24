Tagasi 24.10.25, 12:47 Tarmo Pohlak inseneeria populariseerimisest: “Peame näitama, et see on pagana äge” Insenerihariduse populariseerimine on hakanud andma tulemusi, kuid tööjõupuudus selles valdkonnas pole veel kaugeltki kadunud, rääkis Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak. “Lootusekiir on, aga loorberitele ei tohiks jääda puhkama,” märkis ta.

Foto: Andras Kralla

Tänavu esitati TalTechi ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialale ligi 70% rohkem avaldusi kui mullu. Samas ei jõua kõik inseneriõpinguid alustanud tudengid sihile, sest õpe on nõudlik ja vajab pühendumist. Et noori erialal hoida, peab tema sõnul näitama, kui põnev ja mitmekesine on inseneeria tegelikult.

Tarmo Pohlak u sõnul käivadki Nordecon ja inseneriakadeemia tudengitele ülikoolides ja objektidel rääkimas, milline inseneritöö välja näeb. “Peame näitama, et see on pagana äge – objektijuht keerutab mudelit, maja kerkib, kõik on digitaalselt ühendatud,” ütles ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Pohlak näeb positiivseid muutusi ka tüdrukute ja naiste kasvavas huvis reaalainete vastu. “Tüdrukuid – ja mitte ainult tüdrukuid – tuleb meelitada robootika ja ägedate reaalainete õpetajatega,” lausus Pohlak. Tema hinnangul on populariseerimistöö hakanud andma tulemusi. Hea näitena tõi ta esile Taavi Kotka loodud tehnoloogiaringi tüdrukutele.

Pohlak lükkas ümber ka levinud arvamuse, et tehisintellekt hakkab insenere asendama. “AI on väga tõhus abimees. Mina võrdleksin teda usina, enda arvates jube targa ja alati õigeid vastuseid andva, natuke tobu kolleegiga, keda peab kogu aeg kontrollima. Sul peab olema kriitiline meel – pead oskama talle ülesandeid anda ja väljundit kontrollida,” ütles ta.

Intervjuus rääkis Pohlak ka Nordeconi käekäigust, muu hulgas Viljandi Grossi spaa projektist ning arutles selle üle, kuidas valitsus võiks olla idanaabri suunal retooriliselt kindlam.

Küsis Karmen Laur.