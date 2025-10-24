Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,28%292,04
  • OMX Riga0,26%912,75
  • OMX Tallinn0,09%1 895,95
  • OMX Vilnius0,21%1 262,69
  • S&P 5000,58%6 738,44
  • DOW 300,31%46 734,61
  • Nasdaq 0,89%22 941,8
  • FTSE 1000,01%9 579,52
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • OMX Baltic0,28%292,04
  • OMX Riga0,26%912,75
  • OMX Tallinn0,09%1 895,95
  • OMX Vilnius0,21%1 262,69
  • S&P 5000,58%6 738,44
  • DOW 300,31%46 734,61
  • Nasdaq 0,89%22 941,8
  • FTSE 1000,01%9 579,52
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 24.10.25, 12:47

Tarmo Pohlak inseneeria populariseerimisest: “Peame näitama, et see on pagana äge”

Insenerihariduse populariseerimine on hakanud andma tulemusi, kuid tööjõupuudus selles valdkonnas pole veel kaugeltki kadunud, rääkis Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak. “Lootusekiir on, aga loorberitele ei tohiks jääda puhkama,” märkis ta.
Tarmo Pohlak näeb positiivseid muutusi ka tüdrukute ja naiste kasvavas huvis reaalainete vastu.
  • Tarmo Pohlak näeb positiivseid muutusi ka tüdrukute ja naiste kasvavas huvis reaalainete vastu.
  • Foto: Andras Kralla
Tänavu esitati TalTechi ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialale ligi 70% rohkem avaldusi kui mullu. Samas ei jõua kõik inseneriõpinguid alustanud tudengid sihile, sest õpe on nõudlik ja vajab pühendumist. Et noori erialal hoida, peab tema sõnul näitama, kui põnev ja mitmekesine on inseneeria tegelikult.
Tarmo Pohlaku sõnul käivadki Nordecon ja inseneriakadeemia tudengitele ülikoolides ja objektidel rääkimas, milline inseneritöö välja näeb. “Peame näitama, et see on pagana äge – objektijuht keerutab mudelit, maja kerkib, kõik on digitaalselt ühendatud,” ütles ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Pohlak näeb positiivseid muutusi ka tüdrukute ja naiste kasvavas huvis reaalainete vastu. “Tüdrukuid – ja mitte ainult tüdrukuid – tuleb meelitada robootika ja ägedate reaalainete õpetajatega,” lausus Pohlak. Tema hinnangul on populariseerimistöö hakanud andma tulemusi. Hea näitena tõi ta esile Taavi Kotka loodud tehnoloogiaringi tüdrukutele.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Pohlak lükkas ümber ka levinud arvamuse, et tehisintellekt hakkab insenere asendama. “AI on väga tõhus abimees. Mina võrdleksin teda usina, enda arvates jube targa ja alati õigeid vastuseid andva, natuke tobu kolleegiga, keda peab kogu aeg kontrollima. Sul peab olema kriitiline meel – pead oskama talle ülesandeid anda ja väljundit kontrollida,” ütles ta.
Intervjuus rääkis Pohlak ka Nordeconi käekäigust, muu hulgas Viljandi Grossi spaa projektist ning arutles selle üle, kuidas valitsus võiks olla idanaabri suunal retooriliselt kindlam.
Küsis Karmen Laur.
Tarmo Pohlak inseneeria populariseerimisest: „Peame näitama, et see on pagana äge“
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Pilt on illustreeriv
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
  • 13.10.25, 06:00
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Roheoskused aitavad projekteerida ja ehitada ehitisi, mis suudavad paremini kohaneda muutuvate kliimatingimustega ning kasutada ära looduslikke tingimusi ja energiatõhusaid lahendusi, märgib Nordeconi juhatuse liige Deniss Berman.
  • 15.05.25, 13:54
Nordecon: tuleb leida tasakaal roheehituse ja majandusliku tasuvuse vahel
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
  • 22.10.25, 11:00
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine

Hetkel kuum

Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur lugu
  • 23.10.25, 06:00
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Liikuvusplatvormiga riigist riiki liikuv Bolt platseerus suurte palgamaksjate TOPis 40. kohale.
TOP
  • 23.10.25, 08:00
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Trev-2 omanik ja juht Sven Pertens rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et ilma prantslasteta saab otsuseid kiiremini teha.
Majandustulemused
  • 23.10.25, 12:31
TREV-2 jõudis ainuomaniku all üle mitme aasta kasumisse. “Oleme põhjast läbi käinud”
Teboili Kauhajoki tankla.
Uudised
  • 23.10.25, 13:17
USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti
Haapsalu Uksetehases sai Saaber keskenduda uuendustele
Uudised
  • 23.10.25, 15:02
Haapsalu Uksetehase juht kolis Otepääle vineeritehast juhtima
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Sisuturundus
  • 22.10.25, 11:00
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Suri Heldur Meerits
Suri Heldur Meerits
Skeletoni juht Taavi Madiberk leiab, et Euroopal tuleb kiirest investeeringuid tehisintellekti suurendada.
Skeleton teeb panuse Poolale. Soolas on kuni 3 miljardit investeeringuid
Turg andis nii mulle kui ka minu kolleegile Andrisele Lätist korraliku õppetunni, mida ükski raamatu lugemine ei anna: investori emotsioonid võivad osutuda kriitilisel hetkel tema vaenlaseks.
Ahnuse õppetund: mida teha, kui portfell kasvab mõne kuuga 64%
Suri Heldur Meerits
Suri Heldur Meerits
Petturid võtavad ohvriga ühendust pärast mitme nädala pikkust eeltööd. Varasemate aastatega võrreldes on näiteks märkimisväärselt paranenud skeemitajate eesti keele oskus. Foto on illustratiivne.
Skeemitajad arenevad: ettevõte kaotas petturile 1,7 miljonit eurot
Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.
Tarmo Jüristo Isamaa valikutest Tallinnas: riskid on mõlemal pool
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Mälestades. Suur intervjuu Heldur Meeritsaga: keda tasub majandusteemades kuulata?
Eesti ühe edukama bussifirma juht ja üks omanik on Üllar Sai. Tema ettevõte sõidutab Skandinaavias Aasia turiste.
  • PRO
Sõitjateveo TOP: Pärnu perefirma lükkas Lux Expressi troonilt
Kolm ametiaega Finantsinspektsiooni juhtinud Kilvar Kessler teatas juunis, et uueks ametiajaks ta ei kandideeri. Täna valib FI nõukogu ametisse uue juhi.
Finantsinspektsioon võib valida täna uue juhi
Täiendatud kell 10.30
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
USA kaubandusminister Howard Lutnick on varasemalt märkinud, et valitsus peaks saama ettevõtte tõusust osa, kuna antud on nii rahalist tuge kui märk kindlusest.
Kvantarvutite aktsiad said USA valitsuse huvist tugeva tõuke
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Inteli tegevjuhi Lip-Bu Tani sõnul loob tehisintellekt Inteli jaoks atraktiivseid võimalusi.
Tehisintellekti nõudlus kergitas Inteli kasumisse ja tõstis aktsia lendu
Tallink Grupi juht Paavo Nõgene sõnul käib töö väga fokuseeritult suurimal turul ehk Soomes, kus on näha esimesi paranemise märke.
Analüütikud Tallinki värskest tulemusest: juhid tegid õigeid otsuseid
Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann rääkis, et Eesti oma pankadel on kasv kiirem kui siinsetel suurkontsernidel.
Bigbanki finantsjuht: oleme Coop Pangast möödunud
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri

Podcastid

Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Hommikuprogramm
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
00:00
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Autojutud
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
00:00
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Hommikuprogramm
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
  • PRO
Juhi jutud
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Hommikuprogramm
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
TOP
  • 23.10.25, 08:00
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
2
Suur lugu
  • 23.10.25, 06:00
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
3
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
4
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
5
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
6
Arvamused
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?

Viimased uudised

Uudised
  • 24.10.25, 13:08
Suri Heldur Meerits
Saated
  • 24.10.25, 13:00
Kullafond. Erik Moora ja Ivo Krustok: julgeolekuolukorra taha ei saa peituda
Saated
  • 24.10.25, 12:47
Tarmo Pohlak inseneeria populariseerimisest: “Peame näitama, et see on pagana äge”
Investor Toomas
  • 24.10.25, 11:53
Ahnuse õppetund: mida teha, kui portfell kasvab mõne kuuga 64%
Börsiuudised
  • 24.10.25, 11:21
Incapi kolmandas kvartalis realiseerusid väljakutsed täie rauaga
Aktsia hind kukkus tulemuste järgselt üle 5%.
Uudised
  • 24.10.25, 11:10
Skeleton teeb panuse Poolale. Soolas on kuni 3 miljardit investeeringuid
Saated
  • 24.10.25, 10:59
Tarmo Jüristo Isamaa valikutest Tallinnas: riskid on mõlemal pool
Saated
  • 24.10.25, 09:20
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad uuel aastal kiiremini kui erasektoris
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025