Tehisintellekti nõudlus kergitas Inteli kasumisse ja tõstis aktsia lendu

Analüütikute ootusi ületanud Inteli aktsiad kerkisid pärast kauplemispäeva lõppu üle 8%.
- Inteli tegevjuhi Lip-Bu Tani sõnul loob tehisintellekt Inteli jaoks atraktiivseid võimalusi.
- Foto: AP/Scanpix
Intel teatas, et kolmanda kvartali käive oli 13,7 miljardit dollarit, mis ületas analüütikute oodatud 13,15 miljardit dollarit. Eelmise aasta samal perioodil oli käive 13,28 miljardit dollarit. Ettevõtte korrigeeritud kasum aktsia kohta oli 0,23 dollarit, lüües selgelt analüütikute prognoositud 0,01 dollarit. Eelmisel aastal samal perioodil oli ettevõte 0,46 dollariga aktsia kohta kahjumis.
