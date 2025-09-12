Admirals müüb oma Jordaania äri maha

Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti küsitletud ärimehed on alanud aasta suhtes enamjaolt pessimistlikud: majanduskasvu pole näha ja hinnad tõusevad märgatavalt. Välisinvestorite lahkumises nähakse aga head.
Intressimäärad langevad, kuid kõige usaldusväärsemate varade tootlus jätkab kasvu. Tundub, et riigivõlakirjad võivad praegu investori portfelli täiendada mitte halvemini kui Balti võlakirjad või isegi üüritulu pakkuv kinnisvara.
Ettevõtete suurimad probleemid sünnivad endiselt strateegiast — eelkõige sellest, et seda ei viida ellu. “Strateegia on valik — mida me teeme ja mida me ei tee. Strateegia peab looma selgust, mitte keerukust,” selgitab kasvutreener Anti Orav.