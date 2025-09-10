Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga

Rikaste TOPi esimese saja inimese ettevõtlusvara väärtus kasvas aastaga üle 10 protsendi, 20,2 miljardi euroni. Sarnast kasvu näitas ka TOP 500 tervikuna, kui Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 9 protsenti, 31,2 miljardi euroni.
TOP 500 sekka pääsemiseks tuleb olla järjest rikkam. Kui 2023. aastal piisas edetabelisse jõudmiseks 13,1 miljoni eurosest varast ja 2024. aastal 13,4 miljonist, siis tänavu pidi tabelisse jõudmiseks vara olema 14,2 miljoni euro eest.
Rikaste TOPi toetab:
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kuigi veel paar aastat tagasi paistis, et Tallinna börsile tuleb nii mitmegi Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja äri, on praeguseks hoog raugenud. Oodatakse kas paremaid tingimusi või on plaanid sootuks maha maetud.
Tänapäeva ettevõtted seisavad üha enam silmitsi kuluhalduse keerukusega, kus töötajate väärtuslik aeg kulub suuresti paberite ja kviitungite keskel orienteerumisele ning aruannete esitlemisele. Kõlaks ju hästi, kui automatiseeritud platvorm appi tuleks ning sulle 86% ajavõitu pakuks? Zevoy loodud keskkond just seda teebki.