Tagasi 12.09.25, 14:22 Ainult loovusest ei piisa: edukad jagavad, kuidas juhtida innovatsiooni Innovatsioon ei sünni ainult heast ideest või loovusest. SEB ja Tehnopoli innovatsioonijuhid rõhutavad, et edu toob süsteemne juhtimine, mis loob töötajatele turvalise ruumi katsetada, eksida ja edasi liikuda.

Anette Ustal, Helen Klettenberg ja Alice Reisel.

Foto: Rain Jüristo

“Hirm ja teadmatus pärsivad ettevõtete innovatsiooni,” ütleb Tehnopoli innovatsioonispetsialist Alice Reisel, lisades, et just juhtide roll on luua keskkond, kus ideed ei hääbu igapäevatöö kõrvalt, vaid saavad süsteemselt edasi areneda.

Saates “Juhtimisaudit” uurime, miks ei piisa enam ainult loovatest inimestest ja headest ideedest ning miks vajab innovatsioon sama süsteemset juhtimist nagu iga teinegi äriprotsess. Räägime, milliseid mudeleid ja protsesse kasutavad edukad organisatsioonid, kuidas tasakaalustada igapäevatööd uute ideede katsetamisega ning kuidas mõõta innovatsiooni mõju.

SEB innovatsioonijuht Anette Ustal rõhutab, et innovatsiooni eesmärk on võimestada töötajaid. Tema sõnul tuleb luua töökorraldus, kus ideede testimine ja uute lahenduste katsetamine on loomulik osa strateegiast, mitte kõrvaline projekt.

Külalised jagavad ka praktilisi soovitusi, millest juht võiks alustada juba homme, et innovatsioonist saaks organisatsiooni loomulik osa. Näiteks on SEB oma igapäevasesse töökorraldusse põiminud innovatsioonisprindid, mis aitavad kiirelt testida uusi lahendusi ja tuua need turule.

Saadet juhib Helen Klettenberg.