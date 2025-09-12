Madis Müller: õhus on kasvu soosivaid märke

Euroopa Keskpank jättis intressimäärad praegusele tasemele, vajadust võimalike muutuste järele intressimäärades on sobilik hinnata järgmiste nädalate ja kuude majandusnäitajate põhjal, kirjutab Eesti Panga president Madis Müller.
Eesti Panga president Madis Müller.
Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Pärast kiiret langust on euribor jõudnud stabiilsemasse faasi ning analüütikute hinnangul ei pruugi laenuvõtjad enam oluliselt madalamaid intresse näha. Pigem nähakse õhus riske, mis võivad intressimäärad taas tõusule pöörata.
Uut äri alustades keskendutakse sageli tootele, teenusele või turundusplaanile, kuid üha enam digitaliseeruvas maailmas on üheks kõige olulisemaks väärtuseks sinu brändi identiteedis kujunemas domeen. Miks on seda vaja, kuidas seda valida ja millistele trendidele peaksid aastal 2025 tähelepanu pöörama? Tuginedes nii Eestist kui ka raja tagant saadud kogemustele panime sulle kokku ülevaate, mis peaks aitama sul domeenidega seotud maailmas hõlpsamini orienteeruda.