Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre

Rahvaaktsia Enefit Greeni börsilt taandumisega teenisid aktsionärid väidetavalt vahelt ja see tõi neile kaela kriminaalasja. Kõige ootamatum on skandaali juures, et selles on roll firma eksjuhil, leidis uuriv ajakirjanik Kristel Härma saates “Luubi all”.
Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas (keskel) on öelnud, et ta ei ole midagi valesti teinud. “Mul ei ole mitte mingit infot olnud. Täitsa null.”
Foto: Liis Treimann
„See, et Aavo Kärmas oli kahtlustuse saanud, oli mu enda jaoks ootamatu – et nii kõrgel võis asi käia,“ ütles Härma ja tõdes, et samas on raske uskuda, et Kärmas ei teadnud ettevõtte börsilt lahkumisest varem.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Endise börsifirma juhi kõrval on Enefit Greeni aktsiatega siseteabe toel kauplemise kahtlustuse saanud ka üks Eesti Energia osakonnajuhataja. Siseteabe avaldamises kahtlustab politsei Enefit Wind Purtse nõukokku kuulunud Liis Pilbast.
Kui juunikuu keskel tuli avalikuks, et suurärimees Margus Linnamäe ostab koos väiksemate partneritega väga suure koguse metsa, siis juba poolteist kuud hiljem olid väikeosanikud, kellest kaks olid erametsaliidus juhtivatel kohtadel, oma osalustest ilma.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.