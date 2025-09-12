Tagasi 12.09.25, 16:06 AI faktor: tehisaru aitab büroohoonetes kulusid kärpida Tehisintellektist saab lähiajal kinnisvarasektori uus standard, usub R8 Technologiesi kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Siim Täkker. Tema sõnul on võimalik tehisaruga vähendada hoonete energiakulu ligi viiendiku võrra ning muuta hoonete haldamine targemaks ja säästlikumaks.

R8 Technologiesi kaasuasutaja ja tehnoloogiajuht Siim Täkker.

Foto: Andres Laanem

Saates “AI faktor” räägib Siim Täkker , kuidas R8 Technologies on arendanud digitaalse operaatori ehk tehnilise töötaja Jenny, kes juhib suurte ärihoonete tehnosüsteeme reaalajas ja leiab igal hetkel kõige tõhusamad seadistused.

“Keskmiselt on võimalik energiatarvet vähendada 20%, see tähendab ka otsest mõju kuludele ja süsinikuheitmetele,” selgitab Täkker. Lisaks klassikalistele kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidele juhib tehisintellekt ka näiteks päikesepaneelide kasutust või isegi poodide külmkappe. “On see külmhoone, külmkapp või maja – printsiip on läbivalt igal pool sama. Mudelid hindavad, kui kiiresti temperatuur erinevates tingimustes muutub, ja see võimaldab panna süsteeme tööle palju efektiivsemalt,” kirjeldab Täkker.

Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas tehisintellekti kasutuselevõtul mängib rolli inimeste usaldus uute süsteemide vastu, millised riigid liiguvad kiiremini tehnoloogia rakendamisel ja miks saavad just põhjamaad olla teerajajad. Samuti arutleme, milline on tehisaru roll uute hoonete projekteerimisel ja milline kinnisvaratehnoloogia maailm ootab meid aastaks 2030.

Saadet juhib Mart Valner.