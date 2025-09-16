Zuckerbergi Meta püsib raskustes Hiina tarnijast eemaldumisega

Meta kaasasutaja ja juht Mark Zuckerberg näitas eelmise aasta konverentsil Meta Connect liitreaalsuse prille Orion. Liitreaalsus ja ettevõtte uusimad arengud on olulised teemad ka tänavusel konverentsil, mis algab kolmapäeval.
Alanud nädalal on kodubörsi investorite kalender küll rahulikum, kuid oodata on makromajanduslikke andmeid ning kriitilisi poliitilisi arenguid. Samuti saab alguse Facebooki emafirma Meta arenguid tutvustav iga-aastane konverents.
Meta Platformsi kvartalitulemused tuletasid taas meelde, kui õrn on piir investeerimisotsuse ja kahetsuse vahel. Kunagi müüdud aktsia tõusule tagantjärele vaadates jääb mul vaid tõdeda, et tehisintellekti lainele on Meta sõitnud võimsamalt, kui keegi oskas aimata.