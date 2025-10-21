Tagasi 21.10.25, 12:54 Tehnoloogiaekspert Amazoni pilveteenuse rikkest: kolimiseks pole põhjust Amazoni pilveteenuse rike oli küll märkimisväärne, ent mitte piisav põhjus teenusepakkujat vahetada, leiab Äripäeva tehnoloogiadirektor Toomas Jõgi.

Esmaspäeval oli Amazoni pilväri maas 15 tundi.

Foto: Reuters/Scanpix

“Mina Amazonist ära kolima ei tormaks,” ütles Jõgi. Tema sõnul tunduvad sellised tõrked lihtsalt suuremad, kuna suur osa teenuseid on koondunud üksikute globaalsete pakkujate kätte.

Esmaspäeval tabas Amazoni pilveteenust Amazon Web Services (AWS) ulatuslik tõrge, mis kestis Bloombergi andmetel ligikaudu 15 tundi. Süüdlane oli andmebaasi viga, mis halvas ajutiselt paljud veebilehed ja äpid üle maailma. Häire tõttu seiskusid muu hulgas Zoom, McDonald’s, Robinhood ja Epic Games.

Jõgi rõhutas, et suured pilveteenuse pakkujad investeerivad märkimisväärselt töökindlusesse. “Äripäev on Amazoni teenuseid kasutanud kaheksa aastat ja selle aja jooksul pole meie teenused kordagi maas olnud. Tõenäosus, et selliseid asju juhtub, on väga väike,” ütles ta.

Lisaks rääkis Jõgi intervjuus küberohtudest ja sellest, kuidas ettevõtted saavad oma süsteeme paremini kaitsta.

Küsis Meelis Mandel.