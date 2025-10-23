Swedbanki üheksa kuu kasum langes 30%

Eelmise aasta Swedbank Eesti üheksa kuu puhaskasum ulatus 279 miljoni euroni, nüüd on tulemuseks 191,3 miljonit ehk 30% vähem.
Foto: Liis Treimann
Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid aastaga 5% ja äriklientide omad 6%. Hoiused kasvasid 4%. Aasta esimese üheksa kuuga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 864 miljonit eurot ja ettevõtetele 1,1 miljardit eurot, teatas pank.
Rootsi suuruselt teine pank Swedbank teatas, et USA väärtpaberijärelevalve SEC lõpetas panga suhtes läbiviidud uurimise sanktsioonideta, mis tähendab ühe kolmest Ameerikas käivitatud rahapesukahtlusega seotud menetluse lõppu.
