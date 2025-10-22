Pettusin LHV tulemustes ja mõtlen müümisele

Investor Taavi Ilvese jaoks olid LHV Groupi eelmise aasta tulemustele alla jäänud värsked numbrid mõnevõrra ootuspärased, kuid tema hinnangul ei ole börsifirma suutnud ühe asjaga saada piisavalt hästi hakkama.
LHV panga juht Mihkel Torim tõdes, et firma kasum on surve all, kuna intressitulud on vähenenud ja kulud püsivad kõrgel. Ta usub aga, et olukord paraneb juba järgmisel aastal. „Aktsionäridel tuleb lihtsalt kannatust varuda – kasum taastub,“ ütles Torim.
Ainult 26% töötajatest nõustub, et nende praegune töökeskkond aitab neil teha parimat tööd. See šokeeriv number Gensler 2025 uuringust peegeldab kõige fundamentaalsemat muutust töömaailmas: kontor ei ole enam koht, kuhu peab tulema, vaid sihtkoht, kuhu tahetakse tulla.