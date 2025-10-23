Kohus lubab Eesti Energial kolida uude koju

Möödunud aasta veebruaris avas advokaadibüroo Cobalt uhke üritusega oma värskelt renoveeritud büroo. Firma töötajad lõid klaase kokku, kohal olid kunstnikud, kelle teosed tuttuue büroo seintel ripuvad.
Kümme aastat Lelle tänava ärihoonet oma koduks pidanud riigifirma Eesti Energia vaidleb maja peremehega kohtus, sest tahab Tallinna peakontori kolida hoopis Kaamos Kinnisvara rajatavasse büroohoonesse.
Kui skandaalsel endisel suurärimehel Oliver Kruudal läks eelmisel aastal korda vabaneda tema pankrotiasja vedavast kolmandast pankrotihaldurist, siis järjekorras neljandat haldurit tal seekord ametist kangutada ei õnnestunud.
Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.