Tagasi 22.10.25, 08:53 Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“ Isamaa esimees Urmas Reinsalu leiab, et Tõnis Lukase otsus loobuda Tartu linnapea kohast oli viga ja olukorda saab veel muuta. „Olen endiselt seisukohal, et see oli vale otsus,“ kinnitas Reinsalu Äripäeva raadiohommikus.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna valimispeol tulemusi vaatamas.

Foto: Liis Treimann

Tartus jääb võimule Reformierakonna juhitud linnavalitsus „Kindlasti on läbirääkimiste dünaamikas võimalik veel kaaluda," sõnas Reinsalu. Tema hinnangul on aus ja ootuspärane, et valimiste võitja saab võimaluse linnavalitsust moodustada. „Inimesed lootsid ja soovisid näha Tartus muutust. Kui valimiste võitjal see võimalus ära võetakse, pole see õiglane," sõnas ta. Teisipäeva öösel selgus, et Isamaa valis Tartus järeleandmise tee ning loovutas linnapea koha partnerile Reformierakonnale, mis ähvardas vastasel juhul luua alternatiivse koalitsiooni väiksemate volikokku saanud fraktsioonidega. "Isamaale ei ole linnapea kohast loobumine lihtne, kuid olulisem on valijatele antud lubaduste elluviimine," ütles Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk pressiteate vahendusel.

Reinsalu kritiseeris Reformierakonna käitumist, nimetades seda väljapressivaks. „Reformierakond on Tartus kasutanud survetaktikat, viidates, et neil on taskus juba sotsid ja Eesti 200. Selline väljapressiv kultuur ei loo stabiilset linnavalitsust. Meie Tartu inimestel on põhjust järele mõelda, kas selline käitumine on vastuvõetav,“ märkis ta.

Lisaks rääkis Reinsalu, miks Isamaa ei kiirusta Tallinna koalitsiooni moodustamisega ja mida ta arvab Kris Kärneri vastuolulistest sõnavõttudest.

Küsis Lauri Leet.