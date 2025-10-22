Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“

„Kindlasti on läbirääkimiste dünaamikas võimalik veel kaaluda," sõnas Reinsalu.
Tema hinnangul on aus ja ootuspärane, et valimiste võitja saab võimaluse linnavalitsust moodustada. „Inimesed lootsid ja soovisid näha Tartus muutust. Kui valimiste võitjal see võimalus ära võetakse, pole see õiglane,“ sõnas ta.
Teisipäeva öösel selgus, et Isamaa valis Tartus järeleandmise tee ning loovutas linnapea koha partnerile Reformierakonnale, mis ähvardas vastasel juhul luua alternatiivse koalitsiooni väiksemate volikokku saanud fraktsioonidega. “Isamaale ei ole linnapea kohast loobumine lihtne, kuid olulisem on valijatele antud lubaduste elluviimine,” ütles Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk
pressiteate vahendusel.