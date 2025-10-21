Kulla hind tegi nelja aasta suurima languse

Turvasadamana tuntud väärismetallide nõudlust on vähendanud muu hulgas leevenevad poliitilised pinged.
Foto: Reuters/Scanpix
Alles päev varem tõusis hind uuele rekordile 4381,52 dollarit untsi kohta. Mitmenädalane tõus oli viinud tehnilised näitajad, sealhulgas suhtelise tugevuse indeksi, äärmuslikult üleostetud tasemele. Samal ajal on tugevnev USA dollar muutnud väärismetallid välisinvestorite jaoks kallimaks, kirjutas Bloomberg.
Ainuüksi tänavu on dollari hind langenud euro suhtes ligi 12%, jõudes hinnatasemeni, mida nähti viimati 2021. aastal. Äripäev uuris kohalikelt pensionifondidelt ja varahalduritelt, kuidas nad sellises olukorras väldivad klientide investeeritud vara väärtuse kadu.
Kulla hind tõusis rekordkõrgusele, kuna Föderaalreservi võimalikud intressikärped ja kasvavad mured USA keskpanga tuleviku pärast andsid väärismetallide mitmeaastasele tõusutrendile uut hoogu, vahendab Bloomberg.
