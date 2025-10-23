Tagasi 23.10.25, 16:22 Raadiohommikus: Isamaa keerutused ja valitsussektori palgakasv Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägime veel valimistest ja vaagime, mida Isamaa otsustab Tallinnas ja Tartus. Samuti vaatame otsa valitsussektori oodatust suuremale palgatõusule.

Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak.

Foto: Andras Kralla

Esimeses intervjuus kell 7.30 räägime Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaar ega, kuidas tuleval aastal on oodata arvatust suuremat palgatõusu valitsussektoris, samas kui erasektori palgakasv jääb aeglasemaks.

Pärast kella 8 on otse-eetris Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak , kellega tuleb juttu inseneride nappusest ja Nordeconi käekäigust.

Kell 8.30 tuleb stuudiosse politoloog ja Salga juht Tarmo Jüristo , kellega vaatame otsa valimisnädalale ja eeskätt Isamaa värsketele käikudele Tallinnas ja Tartus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saate teises osas analüüsime endise majandusministeeriumi kantsleri ning ka Eesti Inseneride Liidu presidendi Ando Leppimaniga Eesti majanduse seisu ja investeerimiskliimat ning heidame põgusa pilgu ka Leppimani kui eraisikust investori portfelli.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Mis juhtub hea spetsialistiga, kui ta astub juhirolli? Kas juhina alustamisel on vanusepiirangud? Saates arutleb koolitaja ja juht Mis juhtub hea spetsialistiga, kui ta astub juhirolli? Kas juhina alustamisel on vanusepiirangud? Saates arutleb koolitaja ja juht Kristo Krumm selle üle, millised omadused on vajalikud selleks, et alustava juhina tulla edukalt toime nii inimeste kui ka protsesside juhtimisega. Saame teada, et inimeste juhtimine on loovtöö ning et üks keerukamaid juhtimisülesandeid on see, kuidas panna õige inimene õigesse rolli ehk õigele toolile istuma.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Saate põhiteemana arutleb Karl-Eduard Salumäe endise kõrge poliitiku ja praeguse politoloogia õppejõu Saate põhiteemana arutleb Karl-Eduard Salumäe endise kõrge poliitiku ja praeguse politoloogia õppejõu Kadri Simson iga, mida saab – ja mida mitte – järeldada Eesti poliitkultuuri kohta skandaalse Kris Kärneri väga hea häältesaagi pinnalt. Uurime temalt muu hulgas, kas noorpoliitikud tõotavadki olla üha radikaalsemad ning kuidas kohaneda sotsiaalmeedia kohati väga karmi kõnepruugi poliitikasse jõudmisega.

Sel nädalal ilmunud Äripäeva Palga TOPi taustal vaatame, kuidas liiguvad töötasud IKT-sektoris, kus tehisaru on juba väga oluliselt äri mõjutamas ning palgatõus viimastel aastatel suur. Teemat kommenteerib Neeme Korvile Nortal Estonia tegevjuht ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ehk ITLi president Ats Albre

Rahvusvahelise olümpiakomitee president Kirsty Coventry on väljendanud soovi, et Venemaa ja Valgevene sportlased võiksid naasta olümpiamängudele, sest sport ja poliitika käivat lahus. Coventry väite paikapidavusest ja tippspordi rollist diktatuuririigis rääkis kommunikatsioonieksperdi Raul Rebasega Eget Velleste.

Saate panevad kokku Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv, Eget Velleste ja Lauri Leet.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.