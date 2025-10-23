Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,25%291,97
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn0,00%1 894,22
  • OMX Vilnius0,13%1 261,69
  • S&P 5000,15%6 709,38
  • DOW 30−0,14%46 524,36
  • Nasdaq 0,31%22 810,61
  • FTSE 1000,63%9 574,75
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • OMX Baltic0,25%291,97
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn0,00%1 894,22
  • OMX Vilnius0,13%1 261,69
  • S&P 5000,15%6 709,38
  • DOW 30−0,14%46 524,36
  • Nasdaq 0,31%22 810,61
  • FTSE 1000,63%9 574,75
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • 23.10.25, 16:22

Raadiohommikus: Isamaa keerutused ja valitsussektori palgakasv

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägime veel valimistest ja vaagime, mida Isamaa otsustab Tallinnas ja Tartus. Samuti vaatame otsa valitsussektori oodatust suuremale palgatõusule.
Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak.
  • Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak.
  • Foto: Andras Kralla
Esimeses intervjuus kell 7.30 räägime Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaarega, kuidas tuleval aastal on oodata arvatust suuremat palgatõusu valitsussektoris, samas kui erasektori palgakasv jääb aeglasemaks.
Pärast kella 8 on otse-eetris Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak, kellega tuleb juttu inseneride nappusest ja Nordeconi käekäigust.
Kell 8.30 tuleb stuudiosse politoloog ja Salga juht Tarmo Jüristo, kellega vaatame otsa valimisnädalale ja eeskätt Isamaa värsketele käikudele Tallinnas ja Tartus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Pärast kella 9 on stuudios režissöör Erik Tikan, kes avab oma värsket dokumentaalfilmi “Sinikollane”, mis räägib eestlasest rindemeedikust Ukrainas.
Stuudios on ajakirjanikud Karmen Laur ja Ellen Jõgi.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates ei pääse seekord üle ega ümber kohalikest valimistest, valimistulemuste asemel keskendume aga arengutele ja väljavaadetele. Lisaks räägitakse suurima palga maksjate edetabelist ja palgateadlikkusest.
Otse-eetris on ajakirjanikud Karmen Laur, Linda Eensaar ja Karl-Eduard Salumäe.
12.00–13.00 “Kullafond”. Kõlab selle aasta aprillis eetris olnud saade “Rohepöörde praktikud”, kus oli külas politoloog ja kliimateemade asjatundja Erik Moora ning SEI Tallinna vanemekspert Ivo Krustok. Asjatundjad rääkisid äreva julgeolekuolukorra ja kliimateemade omavahelisest sümbioosist ja paljust muust.
Saadet juhtis Karmen Laur.
13.00–14.00 “Äripäeva fookuses”. Külas on riigiettevõtte AS Eesti Varude Keskuse juht Ando Leppiman, kellega räägime saate esimeses pooles riigi kriisivarudest, varude hulgast ja sisust ning varude hoidmiseks ja uuendamiseks sõlmitud lepingutest.

Hetkel kuum

  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
  • PRO
  • 20.10.25, 14:58
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
  • ST
  • 20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saate teises osas analüüsime endise majandusministeeriumi kantsleri ning ka Eesti Inseneride Liidu presidendi Ando Leppimaniga Eesti majanduse seisu ja investeerimiskliimat ning heidame põgusa pilgu ka Leppimani kui eraisikust investori portfelli.
Saadet juhib Lauri Leet.
15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Mis juhtub hea spetsialistiga, kui ta astub juhirolli? Kas juhina alustamisel on vanusepiirangud? Saates arutleb koolitaja ja juht Kristo Krumm selle üle, millised omadused on vajalikud selleks, et alustava juhina tulla edukalt toime nii inimeste kui ka protsesside juhtimisega. Saame teada, et inimeste juhtimine on loovtöö ning et üks keerukamaid juhtimisülesandeid on see, kuidas panna õige inimene õigesse rolli ehk õigele toolile istuma.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Saate põhiteemana arutleb Karl-Eduard Salumäe endise kõrge poliitiku ja praeguse politoloogia õppejõu Kadri Simsoniga, mida saab – ja mida mitte – järeldada Eesti poliitkultuuri kohta skandaalse Kris Kärneri väga hea häältesaagi pinnalt. Uurime temalt muu hulgas, kas noorpoliitikud tõotavadki olla üha radikaalsemad ning kuidas kohaneda sotsiaalmeedia kohati väga karmi kõnepruugi poliitikasse jõudmisega.
Sel nädalal ilmunud Äripäeva Palga TOPi taustal vaatame, kuidas liiguvad töötasud IKT-sektoris, kus tehisaru on juba väga oluliselt äri mõjutamas ning palgatõus viimastel aastatel suur. Teemat kommenteerib Neeme Korvile Nortal Estonia tegevjuht ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ehk ITLi president Ats Albre.
Rahvusvahelise olümpiakomitee president Kirsty Coventry on väljendanud soovi, et Venemaa ja Valgevene sportlased võiksid naasta olümpiamängudele, sest sport ja poliitika käivat lahus. Coventry väite paikapidavusest ja tippspordi rollist diktatuuririigis rääkis kommunikatsioonieksperdi Raul Rebasega Eget Velleste.
Saate panevad kokku Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv, Eget Velleste ja Lauri Leet.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Reformierakond soovib uues koalitsioonis kultuurikeskust Siuru, Isamaa rohealade heakorra ülevaatamist
  • 22.10.25, 06:55
Tartus jääb võimule Reformierakonna juhitud linnavalitsus
ELi välispoliitika juht Kaja Kallas neljapäevase tippkohtumise eel.
  • 23.10.25, 12:45
Slovakkia andis järele ja Euroopa Liit kuulutas Vene varilaevastiku vastu välja sanktsioonid
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
  • 22.10.25, 11:00
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine

Hetkel kuum

Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Nii pikalt külgsuunas liikumise puhul teeb eriti kurvaks see, et alternatiivkulu on meeletu, kuna USA börsiindeks S&P 500 on viimased kolm aastat teinud väga head tootlust ja kerkinud 80%.
Investor Toomas
  • 22.10.25, 11:42
Pettusin LHV tulemustes ja mõtlen müümisele
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna valimispeol tulemusi vaatamas.
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas ning tegevjuht Kristjan Tamla.
Börsiuudised
  • 22.10.25, 08:52
Eften teeb investoritele väljamakse
Turvasadamana tuntud väärismetallide nõudlust on vähendanud muu hulgas leevenevad poliitilised pinged.
Börsiuudised
  • 21.10.25, 18:46
Kulla hind tegi nelja aasta suurima languse
Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna rääkis, et hinnaerinevused piirkonniti ei tohi langeda olukorda, kus maapiirkondades püsivad hinnad palju kõrgemad ning vaid linnades on tihedama konkurentsi pärast madalamad hinnad.
Uudised
  • 22.10.25, 16:42
Kütuseturu hinnasõda jätkub: Alexela ja Terminal teevad ka muutuseid
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk sõnas, et nad ei saa koalitsioonilepingu sõlmimisel teha otsuseid lähtuvalt kellegi personaalsetest ambitsioonidest.
Isamaa Tartu juht: linnapea koht ei ole kõige olulisem
Tallink Grupi juht Paavo Nõgene sõnul käib töö väga fokuseeritult suurimal turul ehk Soomes, kus on näha esimesi paranemise märke.
Analüütikud Tallinki värskest tulemusest: juhid tegid õigeid otsuseid
Haapsalu Uksetehases sai Saaber keskenduda uuendustele
Haapsalu Uksetehase juht kolis Otepääle vineeritehast juhtima
Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk sõnas, et nad ei saa koalitsioonilepingu sõlmimisel teha otsuseid lähtuvalt kellegi personaalsetest ambitsioonidest.
Isamaa Tartu juht: linnapea koht ei ole kõige olulisem
Trev-2 omanik ja juht Sven Pertens rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et ilma prantslasteta saab otsuseid kiiremini teha.
TREV-2 jõudis ainuomaniku all üle mitme aasta kasumisse. “Oleme põhjast läbi käinud”
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
PIN Arhitektid projekteerisid Kaamose Avala kvartalisse kerkiva Veskiposti 8 büroohoone, kuhu peaks kolima Eesti Energia, kui nende üürileping peab kohtuvaidlusele vastu.
Kohus lubab Eesti Energial kolida uude koju
Teboili Kauhajoki tankla.
USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti
Veljo Ipits räägib Äripäeva raadios pikemalt Tartu valitsemisest, ent kommenteerib lühidalt ka üleriigilist tasandit.
Reformierakonna asutajaliige: härra Reinsalult ootaks konkreetseid ettepanekuid
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
  • ST
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Kui kolmandas kvartalis kerkis Tallink Grupi kasum 10%, siis üheksa kuu lõikes on kasum aastavõrdluses 88% väiksem.
Börsipäev: tulemused avaldanud Tallink tõi tehingutulva, kuid aktsia vajus
Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann rääkis, et Eesti oma pankadel on kasv kiirem kui siinsetel suurkontsernidel.
Bigbanki finantsjuht: oleme Coop Pangast möödunud
Eelmise aasta Swedbank Eesti üheksa kuu puhaskasum ulatus 279 miljoni euroni, nüüd on tulemuseks 191,3 miljonit ehk 30% vähem.
Swedbanki üheksa kuu kasum langes 30%
SEB pank käive kui tegevuskasum jäi analüütikute oodatule pisut alla
SEB tulud ja kasum kahanesid
Tulemused jäid analüütikute oodatule pisut alla
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
OG Elektra omanik Oleg Gross.
  • PRO
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada

Podcastid

Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
00:00
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Hommikuprogramm
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
00:00
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
  • PRO
Juhi jutud
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Hommikuprogramm
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Hommikuprogramm
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Hommikuprogramm
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
2
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
3
Arvamused
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
4
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
5
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
6
Uudised
  • 21.10.25, 17:37
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 23.10.25, 17:06
Börsipäev: tulemused avaldanud Tallink tõi tehingutulva, kuid aktsia vajus
Uudised
  • 23.10.25, 16:41
Isamaa Tartu juht: linnapea koht ei ole kõige olulisem
Uudised
  • 23.10.25, 16:31
Kohus lubab Eesti Energial kolida uude koju
Uudised
  • 23.10.25, 16:22
Raadiohommikus: Isamaa keerutused ja valitsussektori palgakasv
Börsiuudised
  • 23.10.25, 16:13
Analüütikud Tallinki värskest tulemusest: juhid tegid õigeid otsuseid
Saated
  • 23.10.25, 15:45
Käitumisteadlane: inimeste juhtimine pole “pehme teema”, vaid strateegiline tööriist
Saated
  • 23.10.25, 15:14
Reformierakonna asutajaliige: härra Reinsalult ootaks konkreetseid ettepanekuid
Uudised
  • 23.10.25, 15:02
Haapsalu Uksetehase juht kolis Otepääle vineeritehast juhtima
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025