Elon Muski triljoni dollari boonusele seisab vastu Norra pensionifond
Norra riiklik pensionifond, mis on omasugustest maailma suurim, kavatseb sel nädalal hääletada vastu plaanile, mille kohaselt Tesla maksaks ettevõtte tegevjuhile Elon Muskile 1 triljoni dollari väärtuses aktsiaid.
Tesla asutaja ja tegevjuht Elon Musk ootab huviga, kas aktsionärid kiidavad sel nädalal heaks talle mõeldud ülisuure motivatsioonipaketi. Mõne väite järgi võib ta paketist ilmajäämise korral ettevõttest lahkuda.
Foto: Getty Images / Scanpix
