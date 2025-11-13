USA aktsiate taandumist veab tehnoloogiasektor

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles neljapäeval, et Tesla peab tõenäoliselt ehitama tehisintellektikiipide tootmiseks "hiiglasliku kiibivabriku", ning arutles avalikult, et elektriautode tootja võiks Inteliga koostööd teha.
Tehnoloogiahiidudest Suure seitsmiku aktsiad liiguvad reedel järsult nädala lõikes punase nädala poole. Investorid muutusid üha skeptilisemaks selle suhtes, kas tehisintellekti arengut seni iseloomustanud kõrged hinnangud ja kulutuste tasemed on jätkusuutlikud.
USA aktsiad läbisid reedel korraliku taandumise, kuna investorid analüüsisid andmeid tarbijate meeleolu langemise kohta ja tehisintellekti investeerimisbuumi tasuvuse tõenäosust. Samal ajal jälgiti USA valitsuse jätkuvat tööseisakut ning otsiti märke selle võimalikust lõppemisest.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.