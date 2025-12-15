Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Põhjamaine kaamos paneb mind melanhoolselt aastale tagasi vaatama. Alles see oli, kui tõstsin oma jälgimisnimekirja ühe pisemat sorti ehk pea 300miljardilise turuväärtusega Ühendriikide mäluseadmete tootja. Räägin taas Micronist, mis mulle enam südamerahu ei anna.
Uuesti kergelt tõusule pööranud euribori liikumine sõltub suuresti sellest, milliseid sõnumeid jagab Euroopa keskpank järgmisel nädalal koos intressiotsusega, rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.