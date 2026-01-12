Mainor Ülemiste kavandab võlakirjaemissiooni

Kaubanduskeskusi ja ärikinnisvara kimbutavad aastaid kestvad ehitustööd ja kaugtöö, ka kriisid ja e-kaubandus on lükanud mugavustsoonist välja ja pannud looma uusi ärisuundi, mis keskenduks betooni asemel kogukonnale, jagavad Mainor Ülemiste nõukogu liige Guido Pärnits ja Viru Keskuse juhatuse liige Gertti Kogermann.
Tallinna järelturul ronivad korterite hinnad järjekindlalt ülesmäge, kuid arendajad veel hinnatõusule mõelda ei julge. Ärikinnisvara seis on nutune, kuigi sealgi ootavad optimistlikumad tänavu murrangut.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.