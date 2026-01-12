Andmekeskuste ehitamise buum sütitas investeerimisidee

Oklo ja Vistra aktsiad tõusid järsult ning vedasid endaga kaasa ka teised tuumaenergiasektori ettevõtted pärast seda, kui Meta teatas otsusest osta neilt elektrit oma tehisintellekti andmekeskuste jaoks.
Kui Wall Streeti analüütikud ja kohalikud optimistid ennustavad tehnoloogiasektori ja USA börsi jätkuvat tähelendu, siis kriitilisemad hääled hoiatavad "dot-com’i" ajastut meenutava mulli ja eelseisva volatiilsuse eest.
Microsoft sõlmis tehisaru (AI) serveriparkide tarbeks pikaajalise energia ostu lepingu Constellation Energyga, kes käivitab nüüd uuesti Three Mile Islandi tuumajaama, USA kurikuulsa tuumaõnnetuse koha.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.