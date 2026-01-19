Trumpi tariifiähvardus surus aktsiafutuurid langusesse

Euroopa Liidus kasvab surve kasutada esimest korda nn survevastast mehhanismi (Anti‑Coercion Instrument), et reageerida USA presidendi Donald Trumpi otsusele kehtestada Euroopa riikidele uued tollid seoses Gröönimaa küsimusega.
USA president Donald Trump teatas, et valmistub kehtestama uued, 10‑protsendilised tollimaksud mitmele Euroopa riigile, kui need ei toeta tema plaani omandada Gröönimaa. Tariifid hakkaksid kehtima juba järgmisest kuust ning kasvaksid juuniks 25 protsendini.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.