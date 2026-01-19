Trumpi tariifiähvardus surus aktsiafutuurid langusesse

Trumpi sõnul on mängus “maailmarahu”

USA president Donald Trump teatas, et valmistub kehtestama uued, 10‑protsendilised tollimaksud mitmele Euroopa riigile, kui need ei toeta tema plaani omandada Gröönimaa. Tariifid hakkaksid kehtima juba järgmisest kuust ning kasvaksid juuniks 25 protsendini.