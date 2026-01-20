Jaapani võlakirjaturg surve all: maksulubadus kergitas intressimäärad rekordkõrgele

Jaapani uus peaminister Sanae Takaichi hoiatas hiljuti, et kui Hiina ründaks Taiwani, oleks see ka Jaapani jaoks eksistentsiaalne oht. Samal ajal ei saa Jaapan oma liitlase USA toetuses enam täiesti kindel olla, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.