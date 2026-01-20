Palantir sõlmis Lõuna-Korea laevaehitajaga mahuka lepingu

Tehnoloogiaettevõte Palantir tõstis esmaspäeval käesoleva aasta tulude prognoosi, viidates oma kiiresti kasvavale tehisintellekti tarkvara müügile USAs. Suure osa sellest moodustasid lepingud USA valitsusega, vahendas Yahoo Finance.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.