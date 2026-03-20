Tallinna Vee uued nõukogu liikmed on Reinsalu ja Korobeinik

Kui börsifirmade juhtide investeeringute TOPi tipus troonib mäekõrguse edumaaga Infortari suuromanik Ain Hanschmidt, siis nimekirjast leiab ka investoreid, kes panustavad nii kohalikule turule kui ka rahvusvahelisse tehnoloogiasektorisse.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.