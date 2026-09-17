Kellest saab aasta tööstur? Algas kandidaatide esitamine

Kandidaadi esitamisel tuleb põhjendada, miks just tema vääriks aasta töösturi tiitlit. Põhjendusse võib suhtuda loominguliselt, sest aasta töösturi tiitlivõidu võib tuua ka põnev või ootamatu tegu, mis tehaseseinte vahelt välja ei paista või millest teab vaid sisering, kuid mis samas vääriks laiemat tähelepanu.
Samuti võib kandidaat tulla ettevõttest, mis on selle juhi töö tulemusel suutnud eksporti hüppeliselt kasvatada või teinud olulisi ja suure mõjuga arendusprojekte. Kandidaat võib olla ka keegi, kes on panustanud sektori arengusse läbi investeeringute, laienemiste või tootearenduse. Kandidaat võib olla ka sektori silmapaistev eestkõneleja, kes julgeb tööstuse nimel sõna võtta ja tervet sektorit seeläbi kuuldavamaks muuta.
Kandidaadi esitamisel on oluline, et tema eriline tegu oleks tehtud viimase aasta jooksul ehk perioodil 2025. aasta oktoobrist kuni 2026. aasta oktoobrini. Konkursile ei saa esitada eelmise aasta võitjat, samuti ei saa konkursile esitada iseennast.
Konkursi žüriisse kuuluvad ABB Balti riikide ärijuht Jukka Patrikainen, kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts
, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) juhatuse liige Evert Rööpson
, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuspoliitika juht Kaspar Peek
ning Äripäeva peadirektor Igor Rõtov
.
Kuidas kandidaati esitada saab?
Aega on kuni 12. oktoobrini.
Kandidaate saavad esitada tööstussektori erialaliidud, ettevõtlus- ja avaliku sektori organisatsioonid, eri sektorite ettevõtted.
Esitamiseks tuleb saata kandidaadi nimi, ettevõte ja põhjendus aadressil [email protected]
.
Võitja selgub hääletuse teel, žürii ning Äripäeva ja Tööstusuudiste lugejate häälte liitmisel 18. novembril toimuval konverentsil “Tööstuse äriplaan 2027
”.
Kes on varem pälvinud aasta töösturi tiitli?
2018 – Heiki Einpaul (Hekotek)
2019 – Arno Kütt (Cleveron)
2020 – Ruth Oltjer (Chemi-Pharm)
2021 – Siiri Lahe (Estonian Cell)
2022 – Kuldar Väärsi (Milrem)
2023 – Taavi Madiberk (Skeleton Technologies)
2024 – Katre Kõvask (Yook Production)
2025 – Mart Ustav (Icosagen)