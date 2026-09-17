Kellest saab aasta tööstur? Algas kandidaatide esitamine

Kandidaadi esitamisel tuleb põhjendada, miks just tema vääriks aasta töösturi tiitlit. Põhjendusse võib suhtuda loominguliselt, sest aasta töösturi tiitlivõidu võib tuua ka põnev või ootamatu tegu, mis tehaseseinte vahelt välja ei paista või millest teab vaid sisering, kuid mis samas vääriks laiemat tähelepanu.

Samuti võib kandidaat tulla ettevõttest, mis on selle juhi töö tulemusel suutnud eksporti hüppeliselt kasvatada või teinud olulisi ja suure mõjuga arendusprojekte. Kandidaat võib olla ka keegi, kes on panustanud sektori arengusse läbi investeeringute, laienemiste või tootearenduse. Kandidaat võib olla ka sektori silmapaistev eestkõneleja, kes julgeb tööstuse nimel sõna võtta ja tervet sektorit seeläbi kuuldavamaks muuta.

Kandidaadi esitamisel on oluline, et tema eriline tegu oleks tehtud viimase aasta jooksul ehk perioodil 2025. aasta oktoobrist kuni 2026. aasta oktoobrini. Konkursile ei saa esitada eelmise aasta võitjat, samuti ei saa konkursile esitada iseennast.