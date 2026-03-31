Snabbi juhtkond üritab investorid välja osta

Parkimis- ja autopesuteenuseid osutava tehnoloogiaettevõte Snabb ehk endine Barking palkas parkimisäri juhiks Mehis Passi, kes viimased neli aastat juhtis Urmas Sõõrumaa suurosalusega liikluskorralduse ettevõtet AS Signaal TM, teatas ettevõte.
Äripäev kirjutas hiljuti, et võimsalt ülemärgitud Barkingu rahastuskampaania tekitas mitmes investoris nördimust. Barkingu juht Kustas Kõiv märkis investorite kommentaaride peale, et läbiv joon tundus ebamugavus, et ei saadud investeerida soovitud mahus.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.