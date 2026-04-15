Wall Streetil jätkub tõusulaine

Luksuskaupade tootja Hermesi aktsia kukkus kolmapäeval 14%, kuna Lähis-Ida konfliktist tingitud häired pärssisid ettevõtte müügikasvu. Sarnane suundumus on tabanud ka paljusid teisi sektori suurettevõtteid, vahendab Bloomberg.
Tehisintellekti idufirma Anthropic on saanud investoritelt mitmeid rahastuspakkumisi, mis hindaksid ettevõtte väärtuseks ligi 800 miljardit dollarit või enamgi. Claude’i vestlusroboti looja on aga lähenemiskatsetele seni vastu seisnud.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.