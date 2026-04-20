Börsipäev Euroopas: energiasektor rühkis üles, lennufirmad kukkusid kolinal

Euroopa aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva langusega, pöörates eelmise sessiooni tõusu taas miinusesse. Investorid jälgivad ärevusega USA ja Iraani läbirääkimiste käiku, kuna kahe nädala pikkune vaherahu on aegumas.
Euroopa kardab, et läbirääkimiste teises voorus sõlmiks USA Iraaniga kahjuliku leppe. Vastuseks Iraani kaubalaeva kinnipidamisele teatas Teheran täna hommikul aga, et ei kavatse läbirääkimistel üldse osaleda.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.