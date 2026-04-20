Börsipäev Euroopas: energiasektor rühkis üles, lennufirmad kukkusid kolinal

Teheran keeldub läbirääkimistel osalemast

Euroopa kardab, et läbirääkimiste teises voorus sõlmiks USA Iraaniga kahjuliku leppe. Vastuseks Iraani kaubalaeva kinnipidamisele teatas Teheran täna hommikul aga, et ei kavatse läbirääkimistel üldse osaleda.