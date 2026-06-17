Peaministri büroo juhi veinifond käärib. “Tõenäoliselt kaasame raha juurde”

Peaministri büroo juhi Risto Kaljurandi väärisveinide fond WineFortune on kaasanud nelja aastaga ligi 750 000 eurot, kuid on jäänud hätta investoritele antud ambitsioonikate lubaduste täitmisega. Fondijuht põhjendab seda mõõnaga turul.
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artiklit lugedes teada:
- miks on Risto Kaljuranna veinifond jäänud alla algsetele tootluslubadustele;
- kuidas fondijuht põhjendab langust ning mida ootab ta väärisveiniturult edasi;