Morningstar: 10 alahinnatud aktsiat, kuhu praegu investeerida

Analüüsimaja Morningstar tõi esile kümme kvaliteetset ettevõtet, mille aktsiad kauplevad oluliselt alla analüütikute õiglase väärtuse hinnangu. Suurim allahindlus ulatub 48% juurde.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised Morningstari esile toodud aktsiad pakuvad analüüsimaja hinnangul praegu suurimat allahindlust ja mis neid ettevõtteid toetab;
- kuidas põhjendab turustrateeg David Sekera, et USA aktsiaturg on muutunud riskantsemaks ja miks eelistab Morningstar nüüd kindlama rahavooga firmasid.