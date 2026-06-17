Tankerid sõidavad Hormuzi väina poole, nafta odavneb

USA ja Iraani leppe kohaselt luuakse 300 miljardi dollariline erafond, mis hakkab rahastama Iraani ülesehitamist. Tehinguga vahetult seotud allika kinnitusel on sellest summast juba üle poole garanteeritud, vahendas Reuters.
Nafta hind liigub tänavuse aasta pikima langusseeria suunas, kuna USA ja Iraani kokkulepe Hormuzi väina taasavamiseks on suurendanud ootusi pakkumise taastumise suhtes. Samal ajal langetasid mitu Wall Streeti suurpanka nafta hinnaprognoose.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.